В Перми продлили срок проектирования Дома музыки

Региональному минстрою предлагается перенести расходы на сохранение исторического корпуса производственных железнодорожных мастерских (литера Д), об этом сообщается в проекте изменений бюджета Пермского края на 2025-2027 годы, внесенном в заксобрание. В частности, финансирование по этой статье с 2025 года могут перенести на 2026 год в размере 298,3 млн руб., с 2026 года – на 2027-й в сумме 250 млн руб. Перенос расходов на сохранение корпуса планируется в связи с продлением срока проектно-изыскательских работ до конца 2025 года.

По данным «Нового компаньона», в корпусе производственных железнодорожных мастерских (литера Д) завода предполагается обустроить Дом музыки. Проектно-изыскательские работы по восстановлению этого цеха будут оплачены после прохождения госэкспертизы сметной документации в 2026 году. Заключить госконтракт на строительно-монтажные работы по проекту предполагается в 2026 году.

Завод им. Шпагина приобрели в региональную собственность в 2017 году за 444,5 млн руб. по инициативе Максима Решетникова, на тот момент возглавлявшего Пермский край. Здесь планируется создать социокультурное пространство. Сейчас на территории бывшего завода проводятся фестивали, выставки, форумы и концерты, действует лекторий «Точка кипения», а также строится новое здание для Пермской художественной галереи.

Напомним, что контракт на проектирование универсального театрально-музыкального комплекса «Дом музыки» заключен с казанским ООО «Совпро» по цене 47,5 млн руб.