В Уфе закроют Набережную улицу из-за покраски моста

С 10:00 21 августа до 24:00 24 августа будут закрыты проезд и проход по Набережной улице под Бельским мостом. Ограничения связаны с покраской моста, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы в феврале 2022 года заключило контракт на реконструкцию арочного моста через реку Белую за 4 млрд руб. с АО «Уралмостострой». В июле этого года стороны договорились об увеличении на 52,2 млн руб. стоимости контракта.

Майя Иванова