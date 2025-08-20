От А до D-S-C-H

В этом году в концертной программе Зальцбургского фестиваля много русских имен, от пианистов до композиторов. Особое место занимает творчество Шостаковича: один из больших проектов фестиваля называется D-S-C-H — а это музыкальная монограмма композитора, которую он зашифровывал в своих произведениях. Рассказывает Алексей Мокроусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Аугуст Диль тоже принимает участие в зальцбургских концертах — правда, не как музыкант, а как чтец

Фото: Marco Borelli / SF Актер Аугуст Диль тоже принимает участие в зальцбургских концертах — правда, не как музыкант, а как чтец

Фото: Marco Borelli / SF

Концертная программа Зальцбургского фестиваля строится в этом году вокруг творчества Пьера Булеза и Дмитрия Шостаковича. У первого — столетие со дня рождения, у второго в этом месяце — полвека со дня смерти. Булез был частым гостем на фестивале, его произведения часто включались в программу. Музыка Шостаковича тоже постоянно исполняется в Зальцбурге, становился он и «главным композитором», а на одном из фестивалей прозвучали все его 15 квартетов (в исполнении Мандельринг-квартета).

В этот раз они тоже звучали. Испанский Cuarteto Casals, созданный 28 лет назад в Мадриде, исполнил своеобразную антологию: первый, «весенний», затем самый известный — восьмой и подводящий итоги жизни последний, пятнадцатый квартет. Проект так и остался незавершенным, всего Шостакович собирался написать их 24, во всех тональностях. Но и созданного хватило для истории. Сегодня его музыка многими воспринимается как «сгусток боли» (слова мемуаристки Валентины Чемберджи). Испанский квартет в очередной раз напомнил об этом, сыграв каждое произведение как своего рода симфонию в миниатюре, где все партии при этом равны.

Фортепианные произведения Шостаковича исполнял, в частности, Игорь Левит, заменив заболевшего Евгения Кисина (объявлен Минюстом иноагентом).

Придя на выручку фестивалю, он срочно выучил шостаковичевскую часть программы, а в первом отделении играл то, что и так хорошо знал, Брамса. Так в Зальцбурге у него оказалось два концерта в одном месяце, да еще с разными программами,— уникальный для фестиваля случай.

Уникальным можно назвать и включение в программу «Четырех стихотворений капитана Лебядкина» на тексты из «Бесов» Достоевскогo в исполнении баса Александра Рославца и выздоровевшего к тому времени Кисина (объявлен Минюстом иноагентом). В этом концерте камерных произведений Шостаковича также участвовали скрипач Гидон Кремер, альтист Максим Рысанов и виолончелистка Гиедре Дирванаускайте. В свое время Шнитке оставил грустное свидетельство об исполнении одного из последних сочинений Шостаковича: «Зал был неполным. Шостакович, первое исполнение, и неполный Малый зал Консерватории!.. Я помню, после того как Евгений Нестеренко спел, Шостакович встал, но не поднялся на сцену, а снизу из зала кланялся, а потом повернулся и пошел к выходу. И, хотя программа еще не закончилась, ушел с концерта».

Другим примером музыки, которую, как и многое из написанного Шостаковичем, уместно рассматривать вместе с политическим контекстом, стали концерты «Маленькая ночная музыка», уже третий год организуемые баритоном Георгом Ниглем и клавесинистом Александром Гергелифи в небольшом зале Центра Стефана Цвейга в Эдмундсбурге. Начинались они как вечера старинной музыки, а в прошлом году к дуэту присоединился актер Аугуст Диль, которым после роли Воланда в «Мастере и Маргарите» бредит половина российских зрительниц; не отстает и немецкая публика: билеты на шесть представлений раскупаются в первые дни.

Нигль поет Шуберта или английских авторов Возрождения, а Диль читает — то монологи из Шекспира, то письма немецких интеллектуалов 30-х, от Брехта до Карла Крауса.

Среди пианистов тон задают ученики российской школы. Даниилу Трифонову аплодировали стоя — после программы, начинавшейся и завершившейся Чайковским, сонатой 1865 года и концертной сюитой для фортeпиано из «Спящей красавицы» в переложении Михаила Плетнева. А в промежутке звучали вальсы Шопена и фортепианная соната Сэмюэла Барбера, которую американский композитор написал для Владимира Горовица. Так Трифонов отдал дань не только авторам, но и пианистам.

Дебютировал на фестивале восходящая звезда Александр Малофеев. Вместе с уже ставшей известной 23-летней испанской скрипачкой Марией Дуэньяс пианист исполнял программу из европейского модерна — сонаты Дебюсси, Франка и Кароля Шимановского. Азарт молодых заразителен, публика оценила его по достоинству.

А на концерте Григория Соколова зрители сидели даже на сцене. Для своего 19-го выступления в Зальцбурге Соколов выбрал пьесы английского композитора Уильяма Берда и баллады и рапсодии Брамса. Берд — продолжение давно начатого путешествия вглубь музыкальной истории; уже не первый год пианист играет клавирные произведения Куперена и Пёрселла, сейчас пришла пора современника Шекспира. В этом году Соколову вручили Фестивальную золотую брошь с рубинами, награду, которой отмечаются заслуги перед Зальцбургом. Среди прежних ее обладателей — Марис Янсонс, Даниэль Баренбойм, Риккардо Мути.

Алексей Мокроусов