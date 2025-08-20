СКФУ запатентовал новую технологию изготовления дентальных имплантов

Исследователи Северо-Кавказского федерального университета, Ставропольского государственного медицинского университета и Дагестанского государственного университета создали отечественные стоматологические имплантаты с биосовместимым покрытием. Их серийное производство началось в Ставрополе. Об этом сообщила пресс-служба СКФУ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, совместные исследования СКФУ и СтГМУ по разработке новых покрытий для имплантатов ведутся семь лет. Ученые определили перспективность использования метода атомно-слоевого осаждения диоксида титана для получения наномодифицированных биосовместимых покрытий, которые снижают вероятность послеоперационных осложнений.

«Современные инженерные решения требуют консолидации ученых различных направлений, в том числе объединение усилий с индустриальными партнерами. Этот проект как раз и объединил разработки ученых трех университетов, а в итоге отечественный рынок получил инновационную продукцию, соответствующую стандартам мировой имплантологии»,— прокомментировала и.о. ректора СКФУ профессор Татьяна Шебзухова.

За счет грантовых средств в ДГУ собрали уникальную установку для нанесения нанопокрытий. Оборудование смонтировано и запущено в Ставрополе на производственной площадке ООО «МИП Имплантат», где начался серийный выпуск изделий с биосовместимым покрытием.

Валентина Любашенко