Пермь вошла в тройку городов РФ, где поп-музыка пользуется наибольшей популярностью

Пермь вошла в тройку городов, где поп-музыка пользуется наибольшей популярностью. По данным исследования музыкальных предпочтений россиян в офлайн-формате за лето 2025 года сервиса «МТС Музыка» ее слушают 38% пользователей сервиса в городе.

На первом месте по популярности поп-музыки находится Новороссийск (43%), а на втором – Саратов (40%).

Исследование проводилось в период с 1 июня по 17 августа. Самыми востребованными жанрами стали русская поп-музыка (25%), русский рэп (20%) и танцевальная музыка (8%). В топ-5 также вошли электроника (6%) и русский рок (5%), а шестое место занял шансон (2%).