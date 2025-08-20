В Самарской области вынесли приговор по делу о незаконном обороте свыше 1,7 кг наркотиков

Самарский областной суд признал 37-летнего жителя Тольятти виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств, совершенный группой лиц в особо крупном размере). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По версии следствия и суда, в декабре 2023 года подсудимый с двумя знакомыми похитил из тайника в Магнитогорске Челябинской области наркотики массой более 1,7 кг. Они спрятали их внутри бытового обогревателя, который отправили в Самару посылкой через службу доставки. Противоправную деятельность предотвратили во время получения посылки в пункте выдачи заказов. Наркотики изъяли.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 17 лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 1 год 3 месяца 13 дней.

Руфия Кутляева