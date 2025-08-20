В Ярославской области на продажу выставили «Дом Русиновых»

В Угличе Ярославской области на торги выставили объект культурного наследия «Дом Русиновых». Здание №28 на улице Ростовской возведено на рубеже XVIII – XIX веков в стиле классицизма. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

Продавцом выступает администрация Углича. Начальная цена имущества определена на основе отчета об оценке рыночной стоимости и составляет 7 млн руб. Сейчас лот продается посредством публичного предложения с минимальной ценой 3,5 млн руб.

Здание нежилое и в настоящее время не используется, при этом оно находится в центре города, вблизи Волги. Вместе с объектом продается земельный участок площадью 2,3 тыс. кв.м.

Нового собственника планируют определить 2 сентября. Ранее объект уже пытались продать: торги в мае 2025 года были признаны несостоявшимися из-за отсутствия участников.

Дом, предположительно, принадлежал одной из самых известных купеческих семей Углича в XIX веке – Русиновым. Они владели несколькими предприятиями, включая колбасные и маслобойные заводы.

Алла Чижова