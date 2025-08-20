Мэрия Самары опровергла информацию о выселении театра «Витражи» из ДК Железнодорожников

Самарский театр «Витражи» продолжит выступать на сцене Дворца железнодорожников имени Пушкина. С труппой заключат новый договор аренды. Об этом сообщили в администрации Самары в среду, 20 августа.

С 2018 года театр «Витражи» арендует у ОАО «РЖД» помещения в ДК для показа спектаклей. Ранее появилась информация о том, что стоимость аренды для артистов была увеличена вдвое, и труппу выселяют. Однако, по информации департамента культуры и молодежной политики администрации Самары, артисты не собираются менять площадку выступления.

В настоящее время театр и ОАО «РЖД» согласовывают новый договор аренды. На эти цели предусмотрены соответствующие средства. До заключения договора артисты будут выступить на других муниципальных площадках учреждений культуры.

Георгий Портнов