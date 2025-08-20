УФСБ задержало в Пермском округе организатора нарколаборатории

УФСБ России по Пермскому краю пресечена деятельность подпольной нарколаборатории. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных УФСБ, был установлен уроженец Перми, организовавший в жилом домовладении Пермского округа кустарное производство сильнодействующего наркотика. В ходе обыска из незаконного оборота изъято 1,7 кг мефедрона, прекурсоры и лабораторное оборудование. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).