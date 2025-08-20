Reuters: Япония задумалась о создании и размещении ядерного оружия

Власти Японии серьезно задумались о необходимости иметь в своем арсенале ядерное оружие. Подтолкнул их к этим мыслям Дональд Трамп, чья крайне переменчивая внешняя политика заставляет японских законодателей сомневаться в надежности военного партнерства с США. Об этом сообщает Reuters

«Нельзя воспринимать присутствие США как нечто само собой разумеющееся,— считает Руи Мацукава, член влиятельного Совета по национальной безопасности правящей Либерально-демократической партии Японии.— Трамп такой непредсказуемый, и, возможно, в этом его сила, но я думаю, что у нас всегда должен быть план Б. Возможно, это обретение независимости (в обороноспособности.— “Ъ”), а затем и ядерного оружия».

Япония — единственная в истории страна, пострадавшая от ядерных бомбардировок и принявшая так называемые три неядерных принципа — не производить, не владеть и не размещать на территории страны ядерное оружие.

Кирилл Сарханянц