В Удмуртии установят 130 информационных стоек на туристических объектах

В Удмуртии обновят 100 информационных стоек у ключевых достопримечательностей, включая музеи, храмы и памятники. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, эти стойки заменят старые панели проекта «ДаУР».

«Мы приняли решение до конца 2025 года установить еще 30 информационных стоек в городах и районах республики. Объекты, которые их получат, будут определены открытым голосованием», — добавила министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

На каждой стойке будет информация о туристическом объекте на русском и удмуртском языках, шрифт Брайля для слабовидящих и QR-код на аудиогид.