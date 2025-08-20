На Северном Кавказе установят 239 электрозаправок в 2025 году
На Северном Кавказе в 2025 году планируют установить 239 электрозаправочных станций, что почти вдвое превышает количество объектов, введенных за предыдущие два года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
По словам чиновника, за 2023-2024 годы в регионе появилось 153 электрозарядные станции. Потребность в дополнительных 239 объектах сформировалась на основе планов инвесторов и региональных органов власти.
Развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей обеспечивается государственным субсидированием, покрывающим до 60% затрат на оборудование и техприсоединение, а также ростом частного парка электромобилей.
«На территории Северо-Кавказского федерального округа на начало 2025 года зарегистрировано более 6,5 тыс. легковых электромобилей. Их количество продолжает расти. Наибольший прирост наблюдается в Чеченской Республике, Ставропольском крае и Дагестане. В регионе наблюдается рост числа гибридных автомобилей, работающих на топливе и электричестве. Темпы увеличения таких машин в СКФО превышают общероссийские показатели»,— приводятся в сообщении слова замминистра.
В округе уже функционируют 176 быстрых зарядных станций. В Кавказских Минеральных Водах работает около 20 таких объектов, их число будет увеличиваться. Все горные курорты Северного Кавказа планируют обеспечить электрозаправками. Сегодня две станции установлены на Архызе и три на Эльбрусе. Одна из заправок на Эльбрусе признана самой высокогорной в России и внесена в Книгу рекордов страны.