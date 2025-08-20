На Северном Кавказе установят 239 электрозаправок в 2025 году

На Северном Кавказе в 2025 году планируют установить 239 электрозаправочных станций, что почти вдвое превышает количество объектов, введенных за предыдущие два года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По словам чиновника, за 2023-2024 годы в регионе появилось 153 электрозарядные станции. Потребность в дополнительных 239 объектах сформировалась на основе планов инвесторов и региональных органов власти.

Развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей обеспечивается государственным субсидированием, покрывающим до 60% затрат на оборудование и техприсоединение, а также ростом частного парка электромобилей.

«На территории Северо-Кавказского федерального округа на начало 2025 года зарегистрировано более 6,5 тыс. легковых электромобилей. Их количество продолжает расти. Наибольший прирост наблюдается в Чеченской Республике, Ставропольском крае и Дагестане. В регионе наблюдается рост числа гибридных автомобилей, работающих на топливе и электричестве. Темпы увеличения таких машин в СКФО превышают общероссийские показатели»,— приводятся в сообщении слова замминистра.

В округе уже функционируют 176 быстрых зарядных станций. В Кавказских Минеральных Водах работает около 20 таких объектов, их число будет увеличиваться. Все горные курорты Северного Кавказа планируют обеспечить электрозаправками. Сегодня две станции установлены на Архызе и три на Эльбрусе. Одна из заправок на Эльбрусе признана самой высокогорной в России и внесена в Книгу рекордов страны.

Валентина Любашенко