В Тольятти получившая травму пассажирка автобуса взыскала компенсацию с виновника ДТП

Судебные приставы Центрального района взыскали в пользу пострадавшей в результате ДТП пассажирки автобуса компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. руб. Об этом сообщили в УФССП по Самарской области.

Обратившись в суд с иском, женщина пояснила, что она находилась в пассажирском автобусе. В какой-то момент водитель резко затормозил — произошло столкновение с легковым автомобилем, владелец которого нарушил правила дорожного движения. В результате падения женщина получила серьезные травмы.

Суд удовлетворил исковые требования и обязал виновника аварии выплатить в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда. Приставы обратили взыскание на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах в банках. Кроме того, был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства.

Не дожидаясь иных мер принудительного воздействия, мужчина перечислил деньги пострадавшей пассажирке.

Алексей Алексеев