Ярославца приговорили к штрафу за «шпионское» оборудование

Шуйский городской суд Ивановской области признал 43-летнего жителя Ярославля виновным в незаконном производстве и сбыте специального технического средства для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, подсудимый изготовил техническое средство и продал человеку, намеревавшемуся воспользоваться услугой по оказанию помощи при сдаче экзамена на право управления транспортным средством. В результате совместных действий сотрудников ярославского и ивановского УФСБ преступление было раскрыто.

Подсудимый признал вину. Ему назначен штраф в 100 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Алла Чижова