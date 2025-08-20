Про искусство улиц, вкусный сыр и что-то еще: какие «былинные истории» приготовил ПСБ для «Пира на Волге»

ПСБ, стратегический партнер фестиваля «Пир на Волге», приглашает ярославцев и гостей города принять участие в масштабной культурно-познавательной программе на площадке «ПСБ Терем» 23 и 24 августа. Она будет находиться на главной аллее Стрелки и станет одной из точек притяжения благодаря разнообразию тематических мероприятий, которые рассчитаны и на взрослых, и на детей.

В открытом лектории «Былинная» можно будет послушать увлекательные истории и рассказы о гастрономических традициях, народных промыслах и современном городском искусстве, о ярославцах и культурной среде Ярославии, об историческом наследии региона и многом другом. ПСБ пригласит популярных спикеров из Москвы и известных ярославских экспертов: со своими сказами выступят звезды гастрономической культуры России Максим Сырников, Дмитрий Левицкий, Влад Пискунов, команда исторического альманаха «Углече Поле», создатель и руководитель федерального проекта «Люди» Юлия Демина, директор по развитию Центра эмальерного искусства «Эмалис» Дмитрий Богомолов, искусствовед, директор культурного пространства «Текстиль» Юлия Кривцова, и другие.

Сделать эмалевую подвеску в ярославском стиле или расписать пряник либо создать ярославский изразец своими руками можно будет в «Мастерской» под руководством наставников и мастеров. ПСБ приглашает любителей народного творчества и всех, кому интересно научиться чему-то новому и уникальному — взрослых и детей на площадку мастер-классов в «ПСБ Терем».

Напротив мастерской ПСБ устроит настоящую ярославскую кузницу — в «Кузне» все желающие смогут поработать с металлом и с помощью мастера-кузнеца выковать изделие на память.

Любители спортивных игр получат возможность проявить себя и оценить свою силу, ловкость и скорость на игровых и спортивных тренажерах на площадке «Богатырские игры».

Тех, кто ищет работу, представители ПСБ ждут в «Беседнице» — здесь им расскажут о преимуществах работы в банке, о проектах для молодежи, в том числе о стажировке.

Посетители любой из площадок будут получать специальные игровые монеты — золотники. На них можно будет приобрести блины, уху, квас, печеные яблоки, морс и другие угощения «Трапезной».

«“Пир на Волге” всегда удивляет ярославцев разнообразием программы и собирает множество гостей. Мы тоже готовим сюрпризы, но не простые, а хотим подчеркнуть ценность ярославского культурного наследия, наши особенности, традиции. И главное, что этот культурный код, ярославский нрав и дух в нас живы, и любовь к национальному, русскому, исконному передается и проявляется из поколения в поколение»,— прокомментировал Алексей Богачев, вице-президент - управляющий ярославским филиалом ПСБ.

