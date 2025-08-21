Бывший чиновник краевого минздрава возглавил больницу во Владимирской области

Бывший заместитель министра здравоохранения Прикамья, экс-главный врач Пермского краевого клинического наркодиспансера Михаил Мальцев после работы в министерстве социальной защиты и семейной политики Тамбовской области возглавил «Александровскую районную больницу» во Владимирской области. Об этом говорится в базе «СПАРК-Интерфакс».

Изменения в единый государственный реестр юридических лиц были внесены 19 августа 2025 года. Ранее больницу в качестве исполняющего обязанности директора возглавлял Павел Морозов.

Михаил Мальцев родился в Перми. Окончил Пермскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» и Высшую школу экономики по специальности «Менеджмент организации». С августа 2017 года по апрель 2022 года занимал должность заместителя министра здравоохранения Пермского края. С апреля 2020 года по октябрь 2023 года возглавлял Пермский краевой наркодиспансер.

В ноябре 2023 года господин Мальцев был назначен советником губернатора Тамбовской области. В январе 2024 года возглавил министерство социальной защиты Тамбовской области, а в апреле 2025 года ушел в отставку.