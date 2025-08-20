Вступил в силу оправдательный приговор экс-заместителю министра транспорта Самарской области Андрею Спиридонову

Сегодня, 20 августа, Самарский областной суд, рассмотрев апелляционное представление, не согласился с доводами прокурора и оставил без изменения оправдательный приговор бывшему заместителю министра транспорта Самарской области Андрею Спиридонову. Об этом сообщили в облсуде.

Андрей Спиридонов

Фото: депутата Госдумы Александра Хинштейна Андрей Спиридонов

Органом предварительного расследования господин Спиридонов обвинялся в совершении халатности с причинением особо крупного ущерба, а именно в том, что он не подписал акты выполненных работ по государственному контракту между министерством транспорта Самарской области и РОСДОРНИИ.

Однако приговором Октябрьского районного суда от 9 июня 2025 года экс-чиновник был оправдан в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.

С этим решением не согласился государственный обвинитель. Сторона обвинения полагала, что совокупность имеющихся в материалах дела доказательств подтверждает причастность господина Спиридонова к совершению преступления.

Прокурор просил приговор отменить, направив уголовное дело на новое судебное рассмотрение. Но областной суд прокурору отказал. Оправдательный приговор вступил в законную силу.

Алексей Алексеев