Вступил в силу оправдательный приговор экс-заместителю министра транспорта Самарской области Андрею Спиридонову
Сегодня, 20 августа, Самарский областной суд, рассмотрев апелляционное представление, не согласился с доводами прокурора и оставил без изменения оправдательный приговор бывшему заместителю министра транспорта Самарской области Андрею Спиридонову. Об этом сообщили в облсуде.
Андрей Спиридонов
Фото: депутата Госдумы Александра Хинштейна
Органом предварительного расследования господин Спиридонов обвинялся в совершении халатности с причинением особо крупного ущерба, а именно в том, что он не подписал акты выполненных работ по государственному контракту между министерством транспорта Самарской области и РОСДОРНИИ.
Однако приговором Октябрьского районного суда от 9 июня 2025 года экс-чиновник был оправдан в связи с отсутствием в его деянии состава преступления.
С этим решением не согласился государственный обвинитель. Сторона обвинения полагала, что совокупность имеющихся в материалах дела доказательств подтверждает причастность господина Спиридонова к совершению преступления.
Прокурор просил приговор отменить, направив уголовное дело на новое судебное рассмотрение. Но областной суд прокурору отказал. Оправдательный приговор вступил в законную силу.