На ремонт гостиницы красноярского цирка выделили 733 млн рублей

Гостиницу красноярского государственного цирка капитально отремонтируют за 733,8 млн руб. Тендер объявило ФКП «Росгосцирк», информация опубликована на сайте госзакупок. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 сентября 2025 года, итоги подведут 5 сентября. К работам подрядчик должен приступить не позднее трех календарных дней с момента заключения договора. Завершить капремонт необходимо не позднее 15 ноября 2027 года. Финансирование осуществляет Минкультуры РФ.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Работы разделены на два этапа: разработку проектно-сметной документации и прохождение определения достоверности сметной стоимости в ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также проведение ремонта. Победителю аукциона предстоит выполнить наружную отделку фасадов, заменить окна и двери, отремонтировать помещения, в том числе установить перегородки с шумоизоляцией, обустроить мозаичные полы, венецианскую или терразитовую штукатурку на стенах в холле.

«В жилых комнатах (номерах) предусмотреть устройство гетерогенного линолеума, покрытия стен и потолков предусмотреть с устройством СМЛ панелей. В санузле предусмотреть: унитаз инсталляция с душем-биде, раковина на столешнице, зеркало минимум 1х1 м, душевую кабину с полом из керамической плитки»,— указано в техзадании.

Пятиэтажное здание гостиницы красноярского цирка расположено на ул. Королева, 9а. Дом был построен в 1969 году, его износ оценивается в пределах 70%, указывает заказчик. Общая площадь объекта — 3,7 тыс. кв. м.

Лолита Белова