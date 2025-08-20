Сотрудник минстроя пойдет под суд из-за приемки МКД на Титова в Балакове

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника управления государственного строительного надзора регионального министерства строительства Ивана Сысоева. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при приемке многоквартирного дома на улице Титова в Балаково.

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый должным образом не проверил многоквартирный дом в Балаково, составив тем не менее заключение о его соответствии проектной документации. При этом в доме имелись существенные недостатки: отсутствовало электроснабжение, газоснабжение, отопление, межкомнатные перегородки, а вентиляционные каналы не функционировали. На основании этого заключения в 2023 году многоквартирный дом был введен в эксплуатацию с имеющимися нарушениями.

В результате преступных действий чиновника были нарушены права и законные интересы 40 собственников жилья. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Саратова для рассмотрения по существу.

Дело связано с деятельностью компании «Мишуткин дом +», уже признанной недобросовестным застройщиком. Ранее директор этой компании Наталья Долгошеева была осуждена на пять лет колонии за мошенничество с средствами дольщиков. Она реализовывала квартиры, ранее проданные другим лицам, присваивая себе деньги обманутых покупателей.

Несмотря на частичное устранение нарушений застройщиком, дом № 42 до сих пор находится под арестом, что блокирует регистрацию прав собственности для жильцов. Остается нерешенной проблема с лифтами и другими элементами инфраструктуры.

Никита Маркелов