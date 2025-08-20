Пермская судоверфь отправит в Москву пять плавучих остановочных комплексов

ООО «Пермская судоверфь» готовится в сентябре 2025 года спустить на воду и отправить в Москву серию из пяти остановочных комплексов – четыре комплекса Ecostation D10 (42 посадочных места) и один комплекс Ecostation D16 (82 посадочных места). Ранее компания изготовила и сдала в эксплуатацию 19 комплексов обоих видов, они интегрированы в маршрутную транспортную сеть Москвы. Об этом сообщает пресс-служба судоверфи.

После выхода на полную мощность предприятие планирует выпускать ежегодно до 13 остановочных комплексов. Среди заказчиков – правительства Москвы и Пермского края, а также других регионов, развивающих водную транспортную и туристическую инфраструктуру.

Пермскую судоверфь воссоздали по инициативе краевых властей в 2021 году. Тогда регион выкупил площадку предприятия у управлявшего ей ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс». В 2023 году предприятие занималось строительством причальной инфраструктуры и судоремонтом. Осенью 2023 года 25% долей в обществе выкупил завод «Эмпериум», входящий в холдинг Sitronics Group (подразделение АФК «Система). Сейчас на предприятии идет модернизация. Инвестиции в в развитие производства составили 294 млн руб. Из них 124 млн руб. в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития» предоставил федеральный Фонд развития промышленности.