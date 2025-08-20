Данные о потребительской инфляции в США и других странах вызывают ожесточенные споры экономистов. Одни эксперты считают, что импортные тарифы Дональда Трампа повысят инфляцию во всем мире, другие же полагают, что за повышенные пошлины расплатятся только американские потребители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gregg Newton. / Reuters Фото: Gregg Newton. / Reuters

Экономические показатели ухудшились. Но это не значит, что крах близок

В настоящий момент американская экономика напоминает жаркий августовский полдень. Воздух тяжелый и неподвижный, на горизонте сверкают молнии. Может разразиться шторм, который оставит после себя разрушения. Может начаться кратковременный моросящий дождь. А может буря пройдет стороной и обрушит свою ярость в другом месте. Экономисты ждали, когда эта штормовая система начнет проявляться в экономических данных. Признаки уже очевидны, но серьезность последствий остается неясной.

К вашим услугам, мир: американские тарифы могут снизить инфляцию за пределами США

Пока американские потребители и Федеральная резервная система борются с тарифами президента Дональда Трампа и их влиянием на инфляцию, в остальной части мировой экономики цены могут немного снизиться. Но не на все страны тарифы повлияют одинаково. Так, Китай пострадает заметно сильнее, поскольку тарифы США для Пекина более высокие, чем для большинства других стран… Это выльется в дефляционный шок для второй по величине экономики мира. Экономика Китая уже находится на грани дефляции, поскольку потребительские цены остаются низкими, в то время как цены производителей падают. Торговая война должна ухудшить ситуацию.

Когда растущие из-за пошлин цены в магазинах ударят по покупателям?

После объявления президентом Дональдом Трампом о введении пошлин стали звучать предупреждения экономистов, опасавшихся взлета цен на такие товары, как кроссовки, настольные игры и помидоры. Однако с момента прихода Трампа на пост президента инфляция замедлялась, опровергая мрачные прогнозы. Правда, некоторые экономисты говорят, что это лишь отсрочка на несколько месяцев. По их словам, замедление инфляции связано отчасти с увеличением объемов импорта в преддверии введения пошлин, это позволило компаниям сделать запасы товаров по цене без пошлины и продавать их уже по новой цене… Но запасы товаров постепенно иссякнут… По оценкам Yale Budget Lab, пошлины принесут американским домохозяйствам в среднем $2400 дополнительных расходов в нынешнем году.

Каждая третья компания намерена поднимать цены после вступления в силу пошлин Трампа и на фоне роста инфляции

Исследование, проведенное компанией LendingTree, показало, что более 30% американских компаний ожидают роста своих цен в ближайшие шесть месяцев. Около 5% заявили, что цены будут снижаться, а 65% считают, что цены останутся на нынешнем уровне. Исследование выходит в условиях роста неопределенности, вызванной тарифной политикой президента Дональда Трампа, и сохраняющейся напряженности из-за инфляции. Давление роста цен, по мнению аналитиков, может вынудить компании пойти и на другие меры, такие как сокращение штатов, «в надежде сохранить конкурентоспособность».

Америка начинает чувствовать давление: что нам известно о пошлинах и инфляции

Потребители и компании ощущают на себе тяжесть торговой войны президента Трампа с резким ростом цен на основные продукты питания и товары первой необходимости. Это уже не какие-то слухи. Сложно игнорировать ключевые показатели инфляции, и в ближайшие месяцы ситуация может только ухудшиться. Мировые пошлины оказывают давление на рост издержек. Американские компании берут на себя основной удар вопреки надеждам Белого дома на то, что иностранные поставщики примут на себя часть удара. Цены на импортные товары могли бы снизиться, если бы экспортеры по всему миру предоставляли скидки на товары, чтобы облегчить бремя пошлин для своих американских покупателей. Но в прошлом месяце все было наоборот: импортные цены росли самыми быстрыми темпами в текущем году, «ставя под сомнение заявления администрации о том, что "иностранцы заплатят"», написал на этой неделе экономист ING Джеймс Найтли.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик