В Башкирии за день выдали льготные лекарства на 39 млн рублей

Жители Башкирии вчера получили более 20 тыс. упаковок льготных лекарств, сообщила пресс-служба минздрава республики.

По ее данным, в аптеках «Башфармации» вчера приняли 9,9 тыс. рецептов. По ним выдано лекарственных препаратов на общую сумму более 39 млн руб.

Всего в республике проживают 754,1 тыс. льготников «и это число постоянно растет, поскольку Минздрав РБ проводит большую работу по диспансеризации и выявлению заболеваний на уровне первичного звена здравоохранения», отметили в министерстве.

Олег Вахитов