«Прототипы седана и кроссовера стали одними из главных шоу-стопперов»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как марка подошла к подготовке концептов автомобилей ET и ES, а также об их характеристиках.

И пусть говорят, что лучшее — враг хорошего. Бизнес, в том числе автомобильный, живет по иным законам: очень немногим удается, добившись чего-то единожды, после почивать на лаврах. Весной 2023 года на автомобильной выставке в Шанхае мы узнали о том, что у марки Exeed появилась отдельная продуктовая линейка — Exeed Exlantix. К тому моменту бренд премиальных кроссоверов уже пять с половиной лет завоевывал как отечественный, так и зарубежные рынки. Однако возникла идея создать автомобили «с самыми передовыми технологиями для самых взыскательных клиентов». Собственно, материализацию этой идеи можно было увидеть на стенде: прототипы седана и кроссовера Exeed Exlantix стали одними из главных шоу-стопперов выставки.

Дальше была кропотливая работа по подготовке концептов к серийному исполнению. Что удивительно, делалось это не в обстановке тотальной секретности, что характерно для западного автопрома, а в диалоге с потенциальными клиентами и даже прессой. Я сам участвовал в двух телемостах из штаб-квартиры Exeed. Сначала дизайнер Пьер Луиджи Феррари, до этого трудившийся в знаменитом ателье Pininfarina, объяснял, как его команде удалось сделать автомобиль не только красивым, но и безупречным с точки зрения аэродинамики. А потом Джон Питер Маткин, до этого главный инженер Jaguar Land Rover, рассказывал, почему в моделях Exeed Exlantix так важен новейший чип Qualcomm 8155, мощность которого соответствует активному образу жизни клиентов.

Что в итоге получилось, сегодня можем увидеть и мы с вами. Этим летом у российских дилеров Exeed можно купить кроссовер Exeed Exlantix ET и четырехдверное купе Exeed Exlantix ES. С гибридным приводом, обеспечивающим автономный пробег в 1 тыс. км с лишним. С разгоном до «сотни» как у спорткаров. С алькантарой, массажем и прочими атрибутами роскоши в их самом современном прочтении. И, конечно же, с самой передовой электроникой, контролирующей все — от открытия дверей до систем безопасности. Можно ли лучшее сделать еще лучше? Exeed Exlantix дает убедительный ответ на этот вопрос.

