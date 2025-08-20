В Челябинске задержали экс-заместителя губернатора по обвинению в мошенничестве

Полицейские задержали в аэропорту имени Игоря Курчатова бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Уфимцева по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Объявленного в международный розыск фигуранта поместили в изолятор временного задержания, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, в 2009-2010 годах Александр Уфимцев вместе с соучастниками — бывшим директором областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Ильей Пруцких, экс-начальником управления культуры администрации Челябинска Дмитрием Назаровым и экс-директором кинотеатра «Спартак» Андреем Григорьевым — обманным путем заключил договор между главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением на бессрочное использование участка площадью 5 га, расположенного на озере Увильды, в охранной зоне памятника природы. Там якобы должны были построить детский лагерь кинотеатра «Спартак». Однако сообщники возвели там коттеджи, оформив дома и земли в собственность подконтрольного юридического лица, а затем продали их третьим лицам. Причиненный ущерб превысил 2 млн руб.

В ходе предварительного следствия сделки о переходе прав собственности на земельный участок суд признал недействительными. Коттеджи снесли, а территорию вернули в собственность государства.

Александр Уфимцев во время следствия скрылся за пределы страны. В 2018 году его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Судебное разбирательство, длившееся несколько лет, завершилось в 2020 году. В результате процесса был осужден только бывший глава района Исрафиль Валишин. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и назначил наказание — три года лишения свободы условно. Дмитрий Назаров, Андрей Григорьев и Илья Пруцких избежали наказания из-за истечения срока давности.

Виталина Ярховска