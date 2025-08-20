Доля российских гибридов подсолнечника на Ставрополье удвоилась до 50%

В Ставропольском крае под выращивание подсолнечника выделено 8,9 тыс. га. Из этой площади 6,7 тыс. га засеяно семенами отечественной селекции. Об этом сообщили в филиале регионального «Россельхозцентра».

По информации экспертов, топ-5 российских гибридов в нынешнем сельхозсезоне возглавляет «Сафари» — им засеяно 1,5 тыс. га. На втором месте «Солнцепек» с площадью 1,1 тыс. га. Далее следуют «Кречет» (930 га), «Искандер» (749 га) и «Сури» (673 га).

«Мы активно подтягиваемся по кукурузе и сахарной свекле. Для ускорения процесса ведется тесное взаимодействие с научными центрами и самими производителями. Агропредприятия, использующие наши семена сахарной свеклы, в этом году впервые получат краевые субсидии, компенсирующие до 70% затрат на их покупку»,— отметил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Эксперты филиала подчеркнули важное достижение: за последний год доля российского семенного материала выросла в два раза. В 2025 году она составила 50% от общих посевов подсолнечника в регионе.

Валентина Любашенко