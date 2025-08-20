Роботам просчитывают налоги

В России может появиться налог на труд роботов. Сейчас идут обсуждения этой инициативы. Как пишут СМИ со ссылкой на депутатов Мособлдумы, речь идет о любых автоматизированных решениях бизнеса. Парламентарии считают, что налог будет компенсировать выпадающие из-за сокращения численности персонала страховые отчисления. Как может выглядеть новый сбор? И готова ли промышленность? Разбирался Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Специалисты отмечают, что облагать налогами робота, как человека, нельзя. А это значит, что на социальные льготы для машины в виде бесплатного техосмотра или ремонта надеяться не стоит. Вероятно, сбор можно будет взимать с владельцев техники как за дополнительный доход, под которым в сущности понимается экономия предприятия.

При этом в законодательстве сейчас нет четкого определения для «автоматизированных решений», замечает руководитель практики нормотворчества и регуляторных инициатив юридической компании МЭФ Legal Вадим Зарипов: «Могут возникнуть вопросы о том, что мы относим к объектам налогообложения. Только какие-то механические конструкции или автоматизированные решения, которые заменяют труд человека? Решения могут быть самые разные. Возникает вопрос: к каким показателям привязываться? И на чем основывать расчет налоговой базы?»

Бизнес действительно активно вкладывается в модернизацию производства, в том числе с помощью искусственного интеллекта. Сократить затраты на персонал получается в разы, рассказал президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев: «На небольшом предприятии работает до 200 человек. Средняя зарплата сотрудника — 70 тыс. руб. А с налогами, которые платит за работника предприятие, получается 110 –120 тыс. руб. То есть в месяц только на одну зарплату необходимо выделять 20 млн. В этой связи многие компании пытаются максимально автоматизировать процесс».

Однако если новый налог на роботов все же введут, это скажется на конечных потребителях, добавляет Альберт Давлеев: «Снижение фонда оплаты труда и налогооблагаемой базы является одним из ключевых рычагов для снижения отпускной цены в конечном итоге. Налоги и так платятся на все — на покупку оборудования, на оборот продукции. Получается, что дополнительно придется оплачивать сбор за автоматизацию. И этот налог будет вбиваться в конечную стоимость продукции».

Единственная в мире страна с налогом для роботов — Южная Корея. Но там просто снижается льгота за внедрение инноваций. В России пока только начинают стимулировать отрасль робототехники и обещают к сентябрю распространить на нее пониженные налоговые ставки. Дополнительная нагрузка может затормозить развитие, уверен руководитель Департамента налогового и юридического консультирования аудиторской фирмы Kept в России Михаил Орлов: «Мы сейчас еще не знаем, что такое роботы. И введение налогов на их деятельность — очень далекая перспектива. Лучше вводить сбор на пространство на Луне, например, или на Марсе. Это будет ближе к реальности».

При этом реальные темпы промышленной роботизации в России, как пишут «Ведомости», сохраняются на низком уровне. В деньгах объем госзакупок в этом году сократился почти вдвое.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская