В Ozon отрицают информацию о переполненных складах и массовой задержке доставок

Задержки возникли на пяти складах Ozon (MOEX: OZON) в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в компании. Там заверили, что массовых проблем на складах нет.

«Вовремя клиентам в двух столицах мы доставляем 7 из 10 заказов,— утверждают в пресс-службе, — и не видим роста отмен заказов».

Компания привлекла дополнительный персонал, а часть товаров перераспределяют на другие объекты. Продавцы могут выбрать свободные слоты для отгрузки на соседних складах или сдать товары в пунктах выдачи, чтобы не ждать в очереди, добавили в Ozon.

Сегодня в Telegram-каналах появилась информация, что проблемы с приемом и размещением товаров возникли на складах Ozon не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах. Утверждается, что из-за отсутствия места на складах товары не вывозят и не принимают новые, поэтому фуры якобы по пять суток стоят в ожидании разгрузки, а покупателям задерживают заказы. Публикации гласили, что проблемы связаны с нехваткой персонала из-за того, что с 1 августа Ozon начал нанимать сотрудников с помощью собственной кадровой платформы.