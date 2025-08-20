Почти 3 тысячи нижегородцев будут расселены в первых проектах КРТ

По заключенным в Нижнем Новгороде семи договорам о комплексном развитии территорий (КРТ) активное расселение сейчас идет на четырех площадках. Это проект КРТ жилой застройки на ул. Правды, где ветхий и аварийный фонд ликвидирует застройщик «Новый город» из Твери. На улице Самочкина застройщик из группы «Самолет» расселил и снес семь старых домов и подготовил к сносу еще три дома. «На прошлой неделе “Самолету” было выдано разрешение на строительство первой очереди ЖК, на сегодняшний день он расселил порядка 300 человек»,— рассказал в заксобрании заместитель министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Михаил Генин.

В районе Больших Оврагов застройщик из группы «Каркас Монолит» расселил два дома: многоквартирный и индивидуальный. В проекте КРТ на улице Белинского компания «Норд Инвест» расселила три дома, а в остальных восьми домах осталось по одной-две не расселенных квартиры. Еще два инвестора по проектам КРТ в Нижнем Новгороде и Сарове получили утвержденную документацию по планировке территории и намерены в ближайшее время приступить к расселению.

По словам Михаила Генина расселение старых кварталов в определенные сроки является обязательным условием, а его неисполнение грозит расторжением договора КРТ. Однако в минграде рассчитывают, что все инвесторы справятся с этапом расселения для освобождения площадок под строительство нового жилья. Всего по семи проектам КРТ свои жилищные условия улучшат 2,9 тыс. нижегородцев.

В этом году минград намерен выставить на торги еще семь территорий. Это проекты КРТ на улицах Гоголя, Чкалова, Панина, проспекте Героев, ИТ-квартал в центре города и правительственный квартал в районе Сенной площади.

Иван Сергеев