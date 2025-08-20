В Ярославле «Пир на Волге» состоится 23-24 августа

В Ярославле гастрономический фестиваль «Пир на Волге» пройдет 23-24 августа на Стрелке. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

Фестиваль пройдет в городе в девятый раз. В этом году в рамках гастрономической программы выступят кулинары из Белоруссии, Татарстана и Удмуртии. В качестве гостей приедут исследователь русской кухни Максим Сырников и ресторатор Дмитрий Левицкий.

Под открытым небом пройдут лектории, посвященные ярославской гастрономии, мастер-классы по росписи пряников, лепке изразца и созданию ковра ручной работы. Для фестиваля на Стрелке возведут терем.

Гости фестиваля смогут под открытым небом посмотреть короткометражное кино с участием Дарьи Мороз, Славы Копейкина и Григория Верника и поучаствовать в иммерсивном путешествии в историю Волковского театра.

На фестивале с перформансом выступит группа «Волков Бэнд».

Алла Чижова