Президент Ирана: сотрудничество с Белоруссией позволит нейтрализовать санкции

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что сотрудничество двух стран позволит нейтрализовать «незаконные санкции» Запада. По словам иранского лидера, деструктивный подход США и их союзников к решению внешнеполитических вопросов неприемлем как для Ирана, так и для Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

«Более 40 лет они вводят различные санкции против нашей страны, недавно стали вводить и против вашей. Мы понимаем, что реализация наших договоренностей и двустороннее сотрудничество — единственный способ нейтрализовать все эти незаконные санкции»,— сказал Масуд Пезешкиан. «Благодаря тому, что мы разделяем общую позицию по многим международным вопросам, а также договоренностям, достигнутым в рамках ЕАЭС, БРИКС и ШОС, мы можем развивать конструктивные двусторонние отношения»,— подчеркнул иранский президент.

Масуд Пезешкиан прибыл в Белоруссию 18 августа. Александр Лукашенко на встрече с иранским президентом заявил, что Белоруссия готова к обсуждению с Ираном любых вопросов, в том числе — сотрудничества в поставках продовольствия и в военно-технической сфере.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи тем временем отметил, что за последний год двусторонний товарооборот стран вырос более чем на 14%. По его словам, во время визита в Минск иранской делегации будут подписаны документы о сотрудничестве Ирана и Белоруссии в экономической, технологической и культурной областях.

Лусине Баласян