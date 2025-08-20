В Челябинской области задержали экс-замглавы региона Александра Уфимцева

Правоохранительные органы задержали в аэропорту бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева. Он находился в международном розыске с 2018 года. Фигуранта обвиняют в особо крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба СКР.

По данным следствия, в 2009-2010 годах бывший чиновник вместе с тремя соучастниками незаконно купили лесной участок площадью 5 га, находившийся в охранной зоне на озере Увильды. Для этого они заключили договор бессрочного пользования между Главным управлением лесами Челябинской области и муниципальным учреждением. На участке предполагалось строительство детского оздоровительного лагеря.

Вместо этого мошенники построили коттеджные дома. Позже их вместе с земельным участком оформили на подконтрольное юридическое лицо и перепродали третьим лицам. В 2016 году по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Дома простояли до 2018 года, после чего суд признал сделки недействительными, здания снесли, а участок вернули в собственность государства.

Господин Уфимцев сбежал из России, после чего его объявили в международный розыск. Суд заочно арестовал экс-замглавы. Дела против остальных фигурантов ранее передали на рассмотрение в суд.

Александр Уфимцев был заместителем губернатора Михаила Юревича, занявшего свой пост в 2010 году. В правительстве вице-губернатор курировал работу аппарата. В апреле 2013 года он подал в отставку.

Никита Черненко