В Самаре бесхозные сети водоснабжения обрели собственника

Прокуратура Октябрьского района обнаружила бесхозные участки сетей холодного водоснабжения, расположенные на пересечении улиц Советской армии, Тихвинской и Московского шоссе. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что отсутствие законного владельца и, как следствие, должного контроля и обслуживания создает реальную угрозу в виде провалов, затоплений и отключения водоснабжения более 80 многоквартирных домов.

В адрес органа местного самоуправления было внесено представление, которое осталось без удовлетворения, после чего прокуратура направила в суд иск о понуждении властей исполнить обязанность по содержанию бесхозного имущества и собрать полный пакет документов для постановки его на учет.

В итоге суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск.

Алексей Алексеев