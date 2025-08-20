В Крыму сократился урожай винограда из-за засухи и поздних заморозков

Власти Крыма прогнозируют сокращение урожая винограда на 15–18% из-за засухи и весенних заморозков, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Уборка урожая идет в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском и Ленинском районах полуострова.

«Уже собрано более 24 тонн с площади более 8 га. Однако прогнозируется, что в нынешнем году урожай, к сожалению, будет меньше, чем в прошлом, на 15–18%. Снижение показателей обусловлено прежде всего повреждением винограда в период весенних заморозков. Не менее ощутимый урон нанесла сильная почвенная засуха»,— написал господин Аксенов в своем Telegram-канале https://t.me/Aksenov82/7981.

Он также отметил, что в этом году в рамках господдержки крымским виноградарям было выделено более 839,5 млн руб. (в прошлом году — 736,8 млн руб.). На эти субсидии аграрии приобретают посадочный материал, шпалеры и оборудование.

Напомним, в 2024 году в Крыму было собрано более 123 тыс. тонн винограда.

Александр Егоров, Симферополь