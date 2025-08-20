Башкирские сетевики развивают энергосистему юго-востока республики
В 2025 году ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») приступило к реконструкции подстанции «Южная» на юго-востоке Башкирии. Самым крупным городом здесь является Сибай. В последние десятилетия он активно растет. В частности, началась застройка нового крупного пригородного коттеджного поселка «Горный-2», где администрация города выделила более 1,6 тысячи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Чтобы обеспечить новоселов дополнительными мегаваттами, возникла необходимость провести реконструкцию центра питания.
Работы по проектированию выполняются еще одной дочерней компанией АО «БЭСК» - ООО «БЭСК Инжиниринг». Реконструкция предусматривает демонтаж действующего электротехнического оборудования с последующей установкой нового современного. Так, силовой трансформатор будет заменен на более мощный, также сетевики планируют установить второй силовой трансформатор. В результате установленная трансформаторная мощность подстанции увеличится в пять раз. На случай плановых и аварийных ремонтов это позволит обеспечить резервирование электроснабжения потребителей. Заметно расширится и занимаемая центром питания площадь.
Реконструкция продлится с 2025 по 2027 годы. В нынешнем году предстоит заложить фундаменты под основное оборудование и установить блочно-модульное здание со всеми системами инженерного обеспечения. В нем разместятся комплектное распределительное устройство и общестанционный пункт управления. Также до конца года будут переустроены отходящие от подстанции фидеры.
Помимо центра питания, реконструкция включает строительство отпайки 35 кВ и двухцепной воздушной линии электропередачи (ВЛЗ) 6 кВ. Они позволят вписать новый энергообъект в энергосистему юго-востока Башкирии и обеспечить надежное энергоснабжение поселка.
ООО «Башкирэнерго»
Реклама