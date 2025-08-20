Башкирские сетевики развивают энергосистему юго-востока республики

В 2025 году ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») приступило к реконструкции подстанции «Южная» на юго-востоке Башкирии. Самым крупным городом здесь является Сибай. В последние десятилетия он активно растет. В частности, началась застройка нового крупного пригородного коттеджного поселка «Горный-2», где администрация города выделила более 1,6 тысячи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Чтобы обеспечить новоселов дополнительными мегаваттами, возникла необходимость провести реконструкцию центра питания.

Блочно-модульное здание на территории подстанции

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Работы по проектированию выполняются еще одной дочерней компанией АО «БЭСК» - ООО «БЭСК Инжиниринг». Реконструкция предусматривает демонтаж действующего электротехнического оборудования с последующей установкой нового современного. Так, силовой трансформатор будет заменен на более мощный, также сетевики планируют установить второй силовой трансформатор. В результате установленная трансформаторная мощность подстанции увеличится в пять раз. На случай плановых и аварийных ремонтов это позволит обеспечить резервирование электроснабжения потребителей. Заметно расширится и занимаемая центром питания площадь.

Реконструкция продлится с 2025 по 2027 годы. В нынешнем году предстоит заложить фундаменты под основное оборудование и установить блочно-модульное здание со всеми системами инженерного обеспечения. В нем разместятся комплектное распределительное устройство и общестанционный пункт управления. Также до конца года будут переустроены отходящие от подстанции фидеры.

Помимо центра питания, реконструкция включает строительство отпайки 35 кВ и двухцепной воздушной линии электропередачи (ВЛЗ) 6 кВ. Они позволят вписать новый энергообъект в энергосистему юго-востока Башкирии и обеспечить надежное энергоснабжение поселка.

