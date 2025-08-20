Мэрия Челябинска продала недостроенную гостиницу на Свердловском проспекте
Администрация Челябинска подвела итоги аукциона по продаже недостроенной гостиницы на Свердловском проспекте. Лот стоимостью более 28 млн руб. достался ООО «МК Строй». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
В аукционе также участвовало ОООО «Специализированный застройщик "Голос.8"». Обе компании внесли задаток в размере 5,6 млн руб. Однако «МК Строй» подал заявку раньше, за счет чего и одержал победу в аукционе.
Площадь недостроенной гостиницы составляет 8,6 тыс. кв. м. По данным мэрии, объект готов на 15%. Ранее недострой принадлежал ООО «Каскад». В 2022 году Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования мэрии об изъятии объекта. Согласно судебным документам, ООО «Каскад» получило в аренду земельный участок площадью более 5,9 тыс. кв. м. на Свердловском проспекте, 7 в 2014 году. На тот момент там уже располагался недострой гостиницы, которую должна была возвести компания «Меркурий-М». В результате ООО «Каскад» заключило с администрацией Челябинска договор о краткосрочной аренде земельного участка для продолжения строительства. Объект планировалось возвести к 2019 году, однако он так и остался незавершенным. В 2020-м администрация аннулировала договор аренды. «Каскад» пытался оспорить это решение в судебном порядке, однако его требования были отклонены.
Победитель аукциона ООО «МК Строй» зарегистрирован в Челябинске в 2023 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», руководителем компании является Илья Машкауцан. Он также владеет 50% доли ООО, еще 50% принадлежит Максиму Коваленко. В 2024 году компания получила выручку от продаж в размере 271 тыс. руб. и чистый убыток в 1,9 млн руб.