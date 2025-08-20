Бизнес патентует «Аляску»

В России за четыре дня подано несколько заявок на регистрацию товарных знаков после саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Одним из первых в Роспатент направили заявление на бренд «Встреча на Аляске». Информация об этом размещена в электронной базе ведомства. Запрос находится там еще с 15 августа — дня российско-американских переговоров. В качестве заявителя указан московский предприниматель. Как могут развиваться такие бренды? И будут ли они прибыльными? С подробностями — Леонид Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Бизнесмен Алексей Вотолевский уже владеет тремя компаниями, все они специализируются на изготовлении продуктов питания и доставке еды. Под брендом «Встреча на Аляске» он собирается продавать алкоголь, канцелярские товары, коллекционные карточки, продукты питания, игры, сувениры и другую продукцию. Это указано в заявке как возможные сферы применения товарного знака.

Креативный директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что долгосрочным проектом это станет только при стечении сразу нескольких факторов: «Идея хорошая, но она не ко всему применима. Всем хочется надеяться, что встреча на Аляске — символическое и важное событие, которое может остаться в истории. Любая продукция, кроме алкоголя и сигарет, мне кажется, могла бы очень неплохо пойти. Все всегда хотят получить деньги сразу и сыграть на хайпе. Но если они воспринимают это как хайп, тогда, мне кажется, это очень быстропроходящий тренд, о котором забудут».

Несколько товарных знаков «Аляска» уже было зарегистрировано ранее, и это может стать причиной отказа по новой заявке. Кроме того, бренд «Встреча на Аляске» прямо связан со значимым событием. В таких случаях заявители тоже нередко получают отказ в связи с противоречием общественным интересом. Патентный поверенный юридической компании «Зуйков и партнеры» Ольга Плясунова считает, что есть и другие причины не одобрить заявку: «Все, что имеет политический окрас, получает отказ на патентование именно в связи с противоречивыми общественными интересами.

Во время пандемии в Роспатент подавались сотни заявок, обыгрывая COVID-19, например, "коронавирус — шах и мат". Но их никто не зарегистрировал. Поэтому, думаю, что аналогичная ситуация будет со знаком "Встреча на Аляске"».

После саммита на Аляске со всего мира поступают заказы на свитер «СССР» челябинского бренда SelSovet, именно в нем на переговоры в Анкоридже прилетел глава МИД Сергей Лавров. Компания перешла на круглосуточный режим работы, сотрудники вышли из отпусков, а в штат вернулись даже те, кто давно ушел из фирмы. Кроме заказов на «СССР», SelSovet разрабатывает новый свитер «Аляска», сообщила владелица бренда Екатерина Варлакова.

Сооснователь агентства Breaking Trends Юлия Загитова считает, что уже существующие бренды могут создать успешные лимитированные коллекции, которые будут отсылать к встрече на Аляске, но построенное только на этом производство прибыльным не будет: «Я бы не смотрела на перспективу этого бизнеса. Скорее, информационный повод может стать какой-то коллаборацией, когда уже существующие бренды могут выпустить, например, футболки.

Или кто-то может вдохновиться темой Аляски, выпустить какую-то лимитированную коллекцию чехлов для телефона. Это может обыгрываться брендами, которые уже существуют. Допустим, Трамп постоянно разным лидерам рассказывает про свой магазин мерча. И в этом магазине появляются разные ситуативные истории. Там вполне может появиться, например, футболка с Владимиром Путиным».

В столичных сувенирных магазинах также появился новый тренд —матрешки с портретами Путина и Трампа. Спрос на них в последние дни активно растет, пишут СМИ.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак, Дарья Мурыгина