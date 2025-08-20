В Татарстане назначили выплату в 1 млн для поступающих на службу следователями

В Татарстане выпускникам юридических факультетов гражданских вузов, поступающим на службу в органы предварительного следствия МВД, установили единовременную выплату в размере 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее распоряжение кабинета министров Республики Татарстан № 1859-р принято 19 августа 2025 года.

«Эта сумма будет выплачиваться вновь поступившим сотрудникам при получении первого специального звания», — отметили в ведомстве.

В июне 2025 года председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по законности и правопорядку Александр Чубаров сообщал, что недокомплект кадров в МВД составляет 26,3%. За первые четыре месяца 2025 года уровень увольнений вырос на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — службу покинули 746 человек. В 2024 году из системы уволились более 1,8 тыс. сотрудников, причем свыше половины расторгли контракт до достижения пенсионной выслуги.

Парламентарии направили обращение к председателю правительства России Михаилу Мишустину с предложением усилить социальные гарантии для сотрудников органов внутренних дел, включая повышение денежного довольствия и введение надбавок действующим сотрудникам.

Анар Зейналов