В курганском селе при пожаре погибли родители с ребенком

Управление СКР по Курганской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) после пожара в селе Чаши, где погибли родители и полуторогодовалый ребенок, сообщает пресс-служба госоргана.

Пожар в частном доме на улице Сибирской произошло утром 20 августа. Тела погибших обнаружили при ликвидации возгорания. Еще четверо детей в тот момент были в гостях у бабушки. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Накануне дети баловались со спичками и подожгли диван. Родители пролили его водой, но тление мебели спровоцировало возгорание.

Следователи осматривают место происшествия, назначены все необходимые экспертизы, допрашиваются очевидцы.

Виталина Ярховска