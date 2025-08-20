«Почта России» направит 1,9 млрд рублей на обслуживание техники в Новосибирске

АО «Почта России» объявило аукцион на оказание услуг по техническому обслуживанию программно-аппаратных комплексов, включая контрольно-кассовую технику и весовое оборудование для шести регионов России, в том числе Новосибирска. Период действия контракта — с момента подписания до конца 2028 года, следует из информации на портале госзакупок.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Начальная стоимость лота в Новосибирске — 1,98 млрд руб., общая цена всех шести лотов — более 10,6 млрд руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 августа 2025 года, победителя определят 11 сентября. Согласно конкурсной документации, оказание услуг включает обслуживание оборудования, решение инцидентов, выполнение запросов на обслуживание и плановые работы для поддержки работоспособности техники. В числе оборудования указаны: мониторы, принтеры, проекторы, терминалы сбора данных, веб-камеры, серверное оборудование, мобильные устройства и др.

С 1 октября 2019 года ФГУП «Почта России» реорганизована в акционерное общество. 100% акций АО «Почта России» принадлежат государству, а права акционера осуществляет Росимущество.

Лолита Белова