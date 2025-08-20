ВС РФ: возврат продавцом оплаты не лишает покупателя прав на недвижимость
После выполнения обязательств по договору покупатель не может лишиться прав на недвижимость, даже если продавец вернул деньги. Это следует из определения Верховного суда России, с которым ознакомилось РАПСИ.
Высшая инстанция рассмотрела дело о споре сторон по договору купли-продажи земельного участка и дома. Покупатель требовал зарегистрировать переход права собственности после исполнения условий сделки. Однако продавец вернул полученные деньги и настаивал, что договор не был оформлен в установленный срок.
Верховный суд подтвердил законность перехода права собственности и постановил, что недвижимость подлежит регистрации за покупателем. Договор считается исполненным, когда имущество реально передано и акт подписан, говорится в определении. Кроме того, если одна из сторон сделки необоснованно уклоняется от регистрации перехода права собственности, она обязана возместить другой стороне убытки.