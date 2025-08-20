В Башкирии средний размер потребкредитов за месяц вырос на 7%

В июле этого года средний размер выданных потребительских кредитов в Башкирии составил 166,7 тыс. руб., увеличившись на 7,3% по сравнению с июнем (155,3 тыс. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) по данным банков.

Самый большой средний размер потребительских кредитов в июле наблюдался в Москве (370,2 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (285,3 тыс. руб.), Московской (261,7 тыс. руб.) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (218,8 тыс. руб.) областях и в Татарстане (210,5 тыс. руб.).

Наиболее серьезный рост среднего чека потребкредита в июле по сравнению с июнем показали Москва (+23,8%), Санкт-Петербург (+14,2%), Красноярский край (+13,2%), Московская (+12,0%) и Иркутская (+11,0%) области.

В целом по стране средний размер выданных потребительских кредитов составил 191,1 тыс. руб., что на 9,6% больше, чем в июне (174,4 тыс. руб.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, средний размер потребительского кредита растет второй месяц подряд после небольшого сокращения в мае. Начиная со второй половины 2024 года средний чек потребкредита падал семь месяцев подряд, самый низкий размер был в январе 2025 года.

Майя Иванова