В 10 раз сократилось число заявлений на прием мигрантов в нижегородские школы

В Нижегородской области количество заявлений на прием детей в школу от иностранных граждан снизилось почти в 10 раз, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он напомнил, что с 1 апреля 2025 года начали действовать новые правила приема детей мигрантов в школы.

По этим правилам в школы запрещено принимать детей без знания русского языка и проверки их легальности нахождения в России.

«Результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей иностранных граждан, допущенных до обучения»,— отметил господин Володин. По его словам, это связано с тем, что не все дети мигрантов знают русский язык, а у части из них нет документов, подтверждающих легальность их пребывания в России.

По данным спикера Госдумы, в Воронежской области количество заявлений о приеме детей мигрантов сократилось в 7 раз. В Татарстане тест не сдал каждый десятый ребенок без российского гражданства.

В январе 2026 года заработает система автоматического обмена информацией о детях-мигрантах и их семьях между органами управления образованием и МВД. Это должно повысить эффективность учета и контроля за иностранными гражданами, проживающими в России, отметил спикер Госдумы.

Андрей Репин