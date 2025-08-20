Ставропольский водоканал обновляет 3,6 км трубопроводов в двух населенных пунктах

Ставропольский водоканал продолжает работу по обновлению 3,6 км устаревших водопроводных сетей в с. Богдановка Степновского округа и ст. Курской. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, ремонтные работы в с. Богдановка близятся к завершению. Здесь заменили 1,1 км аварийных участков водопроводных сетей по пер. Молодежный. Проведенная модернизация улучшит водоснабжение для 300 жителей села. В настоящее время ведется переподключение абонентов.

В ст. Курской продолжается капитальный ремонт 2,5 км асбестоцементного трубопровода. Завершить работы планируют в сентябре. Замена труб на полиэтиленовые позволит стабилизировать подачу воды для 700 местных жителей.

Валентина Любашенко