Возбуждено уголовное дело после пожара в кемеровском ТЦ «Лапландия»

Пожар произошел в торговом центре «Лапландия» в Кемерове днем 20 августа. Загорелась обшивка здания, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Серков / Сибдепо, Коммерсантъ Фото: Максим Серков / Сибдепо, Коммерсантъ

К настоящему времени пожар ликвидирован, пострадавших нет. По данным ГУ МЧС Кузбасса, площадь пожара составила 110 кв. м. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 860 человек. На месте работали 65 специалистов и 21 единица техники.

Следственное управление СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Прокуратура региона проводит проверку по факту инцидента.

Александра Стрелкова