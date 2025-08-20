Дело о халатности возбудили после падения дерева на новосибирскую остановку

В Новосибирске после падения дерева на ожидавших транспорт на остановке горожан возбуждено уголовное дело. Он расследуется по ст. 293 УК РФ о халатности.

«В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за надлежащее содержание территории, где произошла трагедия»,— сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области. Обстоятельства происшедшего устанавливают сотрудники следственного отдела управления по Ленинскому району.

Как писал «Ъ-Сибирь», дерево рухнуло на остановку общественного транспорта «Затон» около 09:00 20 августа. Из трех пострадавших двое были госпитализированы.

Проверку причин инцидента проводит и прокуратура региона. В сообщении надзорного ведомства говорится, что оно «даст принципиальную оценку бездействию органов власти по своевременному сносу аварийных деревьев».

Валерий Лавский