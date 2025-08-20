Бывший вице-губернатор Самарской области исполняет обязанности замглавы Севастополя

Максим Ковалев назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Севастополя по вопросам ЖКХ и экологии. Об этом сообщили в правительстве города во вторник, 19 августа. Назначение утвердил губернатор Михаил Развожаев.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Чиновник будет отвечать за ЖКХ, состояние внутриквартальных дорог, благоустройство и вывоз мусора.

Уроженец Севастополя, Максим Ковалев ранее участвовал в специальной военной операции. До этого он занимал пост вице-губернатора Самарской области, который покинул в июле 2025 года, уступив место Никите Зубко.

Георгий Портнов