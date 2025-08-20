В Октябрьском вынесли приговор директору организации за подделку документов

Октябрьский городской суд вынес приговор директору АНО дополнительного профессионального образования «Карьера» Марселю Катиеву, обвиняемому в подделке документов и коммерческом подкупе (ч.1 ст. 204.2, ч.2 ст. 327, ч.1 ст. 327 УК РФ). Суд приговорил его к году и девяти месяцам ограничения свободы. В доход государства конфисковали 25 тыс. руб., полученных в качестве коммерческого подкупа.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии, подсудимый, используя служебные полномочия, «изготавливал и выдавал удостоверения, свидетельства о профессиональной подготовке по различным специальностям с присвоением квалификации» без обучения, «внося ложные сведения и получая за это вознаграждение».

При назначении наказания суд учел, что у подсудимого на иждивении находятся трое малолетних детей и мать-инвалид, его благотворительную и спонсорскую помощь, участие в софинансировании благоустройства города.

Майя Иванова