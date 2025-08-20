ВС Башкирии оставил в силе арест экс-главе администрации Бирска

Верховный суд Башкирии оставил бывшую главу администрации Бирска Викторию Бурдину под арестом до 14 сентября, сообщили «Ъ-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Виктория Бурдина, которая возглавляла администрацию с августа 2022 года, обвиняется в получении 30 тыс. руб. взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) от представителя подрядчика благоустройства аллеи в Бирске. Ее заместитель Сергей Гайтанов обвиняется в посредничестве при получении взятки (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

Также Викторию Бардину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) — ей инкриминируют продажу объекта культурного наследия из муниципальной собственности по заниженной стоимости.

В мае этого года депутаты горсовета Бирска по представлению Бирской межрайонной прокуратуры досрочно прекратили полномочия Виктории Бурдиной «в связи с утратой доверия за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, стороной которого она является».

Майя Иванова