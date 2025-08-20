Блогеры заработали на рекламе в Telegram почти 7 млрд рублей за полгода

Рекламодатели потратили на продвижение в Telegram-каналах блогеров 6,7 млрд руб. в январе—июне. Это на 54% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные Роскомнадзора (РКН).

Эксперты Ассоциации блогеров и агентств (АБА) объяснили рост коммерческих интеграций в Telegram подготовкой рынка к запрету продвижения в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) с 1 сентября. Кроме того, рост объема рекламы в мессенджере связывают с миграцией блогеров между онлайн-платформами и повышением стоимости продвижения в Telegram-каналах.

Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» стал лидером по росту рекламных доходов. В период с января по июнь продажи коммерческих интеграций в нем составили 31,5 млн руб. — это на 42% больше показателя первого полугодия 2024 года, следует из данных АБА.