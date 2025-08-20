«Метеоры» начнут ходить из Ярославля в Тверь

Судно на подводных крыльях «Метеор 120Р» 31 августа и 6 сентября совершит рейсы «Ярославль — Тверь». Об этом объявили в нижегородской компании «Водолет».

Фото: «Водолет»

30 августа и 5 сентября «Метеор» прибудет из Нижнего Новгорода в Ярославль, по пути будут остановки в Чкаловске, Юрьевце, Кинешме, Костроме. В следующие дни — 31 августа и 6 сентября — из Ярославля «Метеор» направится в Тверь. Судно остановится в Рыбинске, Угличе, Калязине и Дубне, общее время в пути с 6:40 до 17:50.

Обратно из Твери в Ярославль судно отправится 1 и 7 сентября. Стоимость билета от Ярославля до Твери — 2,6 тыс. руб. После Ярославля «Метеор» отправится в Нижний Новгород.

Алла Чижова